Benevento, Viola: “Il Genoa ha insegnato che in poche partite cambia tutto. Rinnovo? A fine stagione…”

Le ultime prestazioni di Nicolas Viola nel Benevento sono certamente passate inosservate. Il centrocampista dei campani ha parlato ai microfoni di Tmw della stagione corrente: “La Serie A insegna che non puoi dare nulla per scontato, il Genoa insegna che in poche partite può cambiare veramente tutto. A noi non resta che proseguire su questa strada senza mai abbassare la guardia, siamo sereni perché sappiamo come stiamo lavorando. Non ci possiamo permettere di festeggiare la salvezza fino a quando non sarà la matematica a farci esultare. Rinnovo? Non ho ancora parlato con il club, sono in scadenza ma resto un giocatore del Benevento e penso esclusivamente alla salvezza. Non mi pongo mai obiettivi a medio-lungo termine, voglio centrare il nostro scudetto che è il mantenimento della categoria. Mi alleno giorno dopo giorno per dimostrare il mio valore, ora conta soltanto fare risultato a Napoli. A fine stagione ci sarà modo per parlare con la società , ma la priorità è restare in Serie A”.