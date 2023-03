Benfica, vittoria per 5-1 al Guimarães: l’Inter è avvisata

Ennesimo successo con goleada per il Benfica, che domina contro il Guimarães nel match della 25esima giornata. Il match si è concluso con il risultato di 5-1, con la squadra di Roger Schmidt che spaventa l'Inter che affronterà nei quarti di finale di Champions League. Le aquile sono state incontenibili al Da Luz: l'ex nerazzurro, Joao Mario, protagonista di un'altra doppietta seguito da Goncalo Ramos, Dani Silva (autogol) e Antonio Silva. Una squadra che ama giocare, attaccare e segnare con grande intensità Il Benfica è una delle sorprese di questa stagione, sia in campionato che in Champions, e risulta come un avversario molto complicato per l'Inter.