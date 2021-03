Benitez ritorna sulla finale di Istanbul: “Non siamo stati fortunati, abbiamo eliminato Juve e Chelsea”

Rafa Benitez è pronto a tornare in pista dopo l’addio al Dalian, club cinese nel quale il grande allenatore spagnolo ha allenato negli ultimi due anni. L’ex mister di Inter, Liverpool, Real Madrid e Napoli è tornato a parlare e ha citato in particolare la famosa finale di Istanbul, che il suo Liverpool vinse ai rigori contro il Milan dopo un rocambolesco 3-3: “Tutti ricordano Istanbul come se fossimo stati fortunati nella finale vinta contro il Milan. Ma non siamo stati fortunati a vincere la Champions League perché abbiamo eliminato club come la Juventus (nei quarti di finale), che era una squadra molto forte. E abbiamo giocato contro il Chelsea, che in quel momento era la migliore squadra in Inghilterra. Il Milan era una grande squadra ma noi stavamo crescendo in fiducia perché, in queste competizioni a eliminazione diretta c’era un meccanismo che riusciva ad esaltarci – afferma il tecnico a Daily Mail – .

