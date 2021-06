Benitez successore di Ancelotti all’Everton: per lo spagnolo sarebbe un record

Lo spagnolo potrebbe ripartire dalla Premier League

Rafa Benitez è diventato a sorpresa il grande favorito per il ruolo di nuovo all'allenatore dell'Everton. Dopo l'addio di Carlo Ancelotti, tornato al Real Madrid a sorpresa, ecco che lo spagnolo avrebbe conquistato posizioni per prenderne il posto.

Secondo alcune fonti, l'accordo tra Benitez e l'Everton potrebbe essere già formalizzato nel corso di questa settimana . Se l'affare dovesse andare in porto, il manager ex anche del Napoli, andrebbe ad ottenere un primato assoluto in Premier League. Lo spagnolo diventerebbe il primo tecnico ad aver guidato sia il Liverpool che l’ Everton .

Proprio questa possibilità sarebbe anche il vero ostacolo da superare prima della firma. Alcuni tifosi Toffees non gradirebbero il mister per via del suo passato Reds. Vedremo come la società proverà a risolvere questa grana...