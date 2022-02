Bentancur: “Il passaggio al Tottenham mi ha sorpreso. Felice di lavorare con Conte”

Le parole del centrocampista uruguaiano

"E' successo tutto mentre ero in Nazionale, mi ha sorpreso, ma sono felicissimo di essere qui. Il mio obiettivo personale è migliorare ogni giorno e dare una mano ai miei compagni per arrivare in Champions il prossimo anno. Conte e Allegri sono simili perché entrambi hanno la vittoria in testa. Si vede come il mister vive il calcio, in un modo incredibile e questo cerca di trasmetterlo ai calciatori. Sono felicissimo di lavorare con lui. Differenze tra Serie A e Premier League? Velocità, contrasti, forza… qua gli arbitri non fischiano tanto e si gioca di più. Devo ancora imparare tanto di questo calcio".