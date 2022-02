Benzema chiama Mbappé al Real: “Tutti sanno che un giorno potrebbe venire qui”

Le parole del fuoriclasse francese

"Sarà una grande partita, giocare contro Kylian è speciale, siamo compagni di Nazionale. Tutti sanno che un giorno potrebbe venire qui ma la cosa importante è vincere, saremo amici dopo. La sfida col PSG è speciale perché è una partita di Champions League. Ho intenzione di mostrare le cose in campo perché i tifosi vengono allo stadio per vedere cose belle. Messi è un giocatore straordinario. In Francia la gente si aspetta forse più gol ma per quel che fa nel campo c'è poco da dire. Ho giocato tante volte contro di lui, domani è un'altra partita. Però se parliamo di Messi parliamo di calcio. Non c'è un favorito. Nel calcio di oggi non ce ne sono. E' una partita dove chi avrà più voglia e intenzione, potrà vincere. Se vediamo giocatore contro giocatore, siamo alla pari".