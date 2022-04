Benzema da record ma… negativo: nessuno sbaglia più rigori di lui in Liga

Il bomber ha sbagliati 2 rigori in 7 minuti contro l'Osasuna

Karim Benzema sta vivendo sicuramente un'annata d'oro con la maglia del Real Madrid. Decisivo a suon di gol e prestazioni eccellenti in Liga e in Champions League, il bomber non ha alcuna intenzione di fermarsi. Eppure, nell'ultima sfida di campionato contro l'Osasuna ha dimostrato di avere un "piccolo" difetto. Parliamo dei calci di rigore che ieri lo hanno visto mancare il bersaglio per ben due volte.