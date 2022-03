Benzema trascina Mbappé a Madrid? Colloquio tra i due dopo Real-Psg

L'incontro tra i due fuoriclasse nel post partita

Come riporta Marca, l'attaccante del Real Madrid ha cercato l'amico e ha aspettato la fine della partita per parlare di cosa è successo e cosa sta succedendo. Il colloquio è durato 15 minuti in una delle stanze vicine agli spogliatoi del Real Madrid. Era presente anche la madre del calciatore del PSG, che ha assistito alla partita insieme all'agente dell'attaccante e che in seguito è entrata nell'area riservata ai giocatori. Che sia un altro indizio dell'arrivo di Mbappé a Madrid?