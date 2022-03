Benzema, una notte Galactica tra assist, gol e record…

Il centravanti del Real Madrid autore di un gol e un assist contro la Real Sociedad

Vince il Real Madrid di Carlo Ancelotti e si prepara al big match di Champions League contro il Psg nel modo migliore possibile. Lo fa trascinato dai suoi leader. Tra questi Karim Benzema che con un gol e un assist nel 4-1 finale ha messo a segno diversi record storici personali in Liga.

DA RECORD - Come riportato da Opta, infatti, Benzema è diventato il settimo calciatore a realizzare 20 o più gol in quattro stagioni consecutive de LaLiga. Prima di lui ci erano riusciti solo Mundo, Alfredo Di Stefano, Hugo Sanchez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suarez. Ma c'è di più. Oltre al lato realizzativo, il francese del Real è un assoluto uomo squadra e con l'assist servito ai suoi compagni ieri è entrato di diritto sul podio dei migliori assist-man del campionato spagnolo nel 21esimo secolo. Quota 100 per Benzema che si mette alle spalle di Messi (192) e Dani Alves (103).