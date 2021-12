Berbatov: “Cavani via dallo United? Non è giusto ma Cristiano Ronaldo si è preso la scena”

L'ex bomber parla della rivalità in casa Red Devils tra i due attaccanti

Edinson Cavani lascerà con ogni probabilità il Manchester United nella prossima finestra di calciomercato. Barcellona o Corinthians le piste più calde in questo momento per il Matador che dopo aver fatto molto bene nella passata stagione, in questa annata si è ritrovato ad avere un ruolo da riserva con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Ebbene sì, perché oltre ai dati evidenti sul minutaggio del bomber ex Napoli anche il parere esperto di Dimitar Berbatov, storico ex attaccante, non lascia spazio ad interpretazioni relativamente alla sua situazione.