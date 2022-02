Berbatov dice sì a Cristiano Ronaldo capitano dello United: “È icona del calcio”

Parla l'ex attaccante anche dei Red Devils sulle diatribe tra CR7 e Maguire

A tal proposito è intervenuto un grande ex Red Devils, Dimitar Berbatov, che ha commentato ai microfoni di Betfair le voci di un conflitto tra i due calciatori. "Harry dice che non c'è conflitto con Cristiano. Spero sia vero. Ma se c'è qualcosa, penso che debbano parlare faccia a faccia e risolverlo. Questo è sicuramente qualcosa di cui il Manchester United non ha bisogno ora. La squadra è in lotta per entrare nella top 4 di Premier League e di queste vicende non c'è bisogno di parlarne a metà stagione".