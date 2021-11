Bernardo Silva, prima volta contro Cristiano Ronaldo: “Può segnare in ogni momento”

Il portoghese giocherà per la prima volta contro il connazionale nel derby di Manchester

Interessante intervista rilasciata a Sky Sports da parte di Bernardo Silva , centrocampista del Manchester City , che sabato giocherà il derby contro il Manchester United. Una partita doppiamente speciale per il portoghese che sfiderà per la prima volta in carriera Cristiano Ronaldo , solitamente avuto come compagno nel Portogallo.

DECISIVO - "La prima volta contro Cristiano? Sì, è così. Sono abituato ad averlo in squadra in nazionale. Penso che stia facendo bene. Sta aiutando lo United con i suoi gol e sta segnando spesso all'ultimo in questa stagione. È un giocatore che la gente conosce, può decidere la partita in qualsiasi momento", ha esordito Bernando Silva. "Cercheremo di fermarlo e di assicurarci che non segni sabato. Ma non giochiamo solo contro Cristiano, giochiamo contro il Manchester United. Ci concentreremo sul nostro lavoro".