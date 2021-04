Big di Premier League out? Il Wolverhampton si proclama vincitore… del 2018-19

Ironia social da parte del club inglese

La nascita della Superlega ha generato una valanga di reazioni nel mondo del calcio. Tra chi osserva con attenzione l'evolversi della vicenda c'è anche il Wolverhampton che sui social ha voluto provare a "cogliere" l'occasione per autoproclamarsi squadra vincitrice della Premier League ma del... 2018/19 .

Arrivata in quel campionato settima alle spalle delle sei squadre che parteciperanno alla nascente Superlega, il Wolverhampton attraverso il proprio profilo Twitter ha cambiato la sua bio e ha scritto di aver vinto il torneo di Premier League 2018-2019. Complice le tante voci sulla possibile esclusione delle big six inglesi dal torneo nazionale, la squadra guidata da Espirito Santo ha scherzato: "Forse è un po' tardi per festeggiare...". Il riferimento è appunto all'ipotetica vittoria del massimo campionato inglese del passato. Un tweet ironico, ovviamente, ma che racchiude il desiderio di comprendere quale sarà il futuro della Premier League e delle altre società.