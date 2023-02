Sudtirol, Bisoli: “Pisa diverso rispetto all’andata. Mercato? Finalmente chiuso”

"È un Pisa completamente diverso rispetto alla gara d’andata: è arrivato D’Angelo che l’ha stravolto, gli ha dato un’identità, e ha risalito velocemente la classifica arrivando a 14 risultati utili di fila. Ogni partita è una curva, c’è una buca da evitare, non ci sono gare scontate in Serie B come avviene a volte in Serie A".

Un'opinione anche sul mercato: "Finalmente è chiuso, anche se a noi tanta noia non ci ha dato, ma un po’ di subbuglio sì, adesso ritorniamo alla normalità. Larrivey e Cissè sono giocatori importanti, il primo lo conoscevo, l’ho già avuto due volte con me, a Cagliari per poco e l’anno scorso a Cosenza dove ha fatto otto gol nel girone di ritorno, uno di altissimo livello, alla Masiello per intenderci, che ha giocato la Coppa America. Cissè è uno di prospettiva, che ci serviva per le caratteristiche di attaccare la profondità. Ho detto che il mio gruppo non l’avrei mai toccato, qualcuno ha voluto andare via e lo ha fatto, io sarei stato felice anche se non ci fossero stati movimenti".