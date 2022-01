Boca Juniors, il sogno si chiama Pastore: può arrivare subito

Possibile ritorno del giocatore in Argentina

Javier Pastore è uno dei talenti che l'Italia si è potuta godere ai tempi del Palermo e in poche occasioni nella Roma . Il giocatore è attualmente in Liga nell' Elche , ma l'esperienza nel club iberico stenta a decollare. El Flaco starebbe dunque pensando a un trasferimento e il ritorno in Argentina sembra essere l'opzione più plausibile.

Come riporta ESPN, il Boca Juniors è pronto a mettere a segno un colpo di mercato di spessore già nei prossimi giorni. Si tratta di Javier Pastore, che all’Elche non ha trovato lo spazio da lui desiderato. L’ex Roma e PSG sarebbe scontento della sua avventura spagnola e starebbe seriamente valutando un ritorno in Argentina dopo più di un decennio passato in Europa.