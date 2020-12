Bologna, Hickey positivo al Covid

Una delle giornate più tristi del Bologna degli ultimi anni, sportivamente parlando, sembra non finire mai. La squadra di Mihajlovic, dopo l’imbarcata subita contro la Roma di Fonseca, si ritrova davanti ad un’altra notizia poco piacevole: la positività al Covid di Hickey. Il terzino sinistro si stava ritagliando uno spazio sempre più importante tra i felsinei, mentre adesso sarà sottoposto all’isolamento domiciliare, come previsto dal protocollo. Questo il comunicato ufficiale del Bologna:

“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.