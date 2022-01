Bologna, il Siviglia punta forte su Orsolini: la richiesta del club rossoblù

Interesse sul giocatore da parte del club andaluso

Come riferisce Tuttomercatoweb.com, il futuro di Riccardo Orsolini potrebbe davvero essere al Siviglia. Dopo i primi interessamenti dei giorni scorsi il club andaluso è adesso in contatto con quello rossoblù per trattare il trasferimento dell'esterno, con i felsinei che chiedono 13 milioni per lasciarlo partire e lo cederanno però soltanto a titolo definitivo, senza prestito.