Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18 scendono in campo Bologna e Juventus. I bianconeri sono reduce dal pareggio contro il Venezia, mentre il Bologna deve riscattare la sconfitta col Torino. Con Dybala out in attacco, Allegri schiera la coppia Morata-Kean con Arthur a centrocampo. Mihajlovic ritrova Nico Dominguez a centrocampo dopo il turno di squalifica. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: