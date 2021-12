Bologna, Mihajlovic: “Abbiamo ridotto il gap per l’Europa. Partita gestita bene”

Le parole dell'allenatore rossoblù

"Abbiamo vinto meritatamente, gestendo bene la gara dopo i primi 10 minuti di sofferenza. Non a caso abbiamo vinto 3-0. Avevo detto ai ragazzi che era come una finale, eravamo per la prima volta dopo mesi nella parte destra della classifica e oggi dovevamo vincere a tutti i costi per tornare nella parte sinistra. Abbiamo ridotto il gap dalle squadre che lottano per l’Europa. Il punto di riferimento è sempre stato il Sassuolo: quest’anno siamo sempre stati davanti a loro. Dobbiamo continuare così, sapendo che la strada e lunga e che c’è tutto il girone di ritorno. Andiamo avanti così”.