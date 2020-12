Bologna, Mihajlovic: “Ci mancano almeno 4 punti. Domani possiamo prendere 8 gol oppure…vincere”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, presenta la partita di domani contro l’Atalanta: “Sono convinto che la mia squadra meriti dei punti in più, almeno 4. Non ci è mai mancata la prestazione eppure ne abbiamo perse diverse. Alcune partite sono strane, domani incontriamo la squadra di Gasperini, sulla carta è una partita dove potremmo subire 8-9 gol ma alla fine possiamo anche vincerla. Il calcio oggi è strano così come la vita, noi dobbiamo adattarci e sperare che il vaccino anti-Covid possa riportarci alla normalità”.