Bologna, Mihajlovic: “Dobbiamo avere più coraggio. A Firenze ci siamo accontentati”

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Udinese: “A Firenze non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti, sembrava che ci stessimo accontentando del pareggio e questo non deve accadere, voglio vedere sempre il coraggio di vincere. Gli anni scorsi queste partite si perdevano? Secondo me si vincevano anche, non ci sono mancate le occasioni per far gol ma dovevamo osare di più. Domani potrebbe giocare Vignato, merita di partire titolare. Barrow in panchina? È una soluzione. L’Udinese è una squadra fisica che ha tutto, concede poco e attacca con tanti uomini, servirà una grande prestazione”.