Bologna, Mihajlovic ha iniziato oggi il trattamento chemioterapico

Come una battaglia ma non vale punti solo la vita. E’ iniziata la battaglia di Sinisa Mihajlovic in ospedale. Tre giorni dopo il ricovero del tecnico serbo presso il reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, “si e’ concluso il percorso di tipizzazione della malattia – fa sapere il Bologna in una nota – si tratta di una leucemia acuta prevalentemente mieloide. Mihajlovic cosi’ ha iniziato oggi il trattamento chemioterapico. Nonostante gli esami e le terapie, il tecnico e’ in contatto quotidiano diretto con i suoi collaboratori a Castelrotto”.