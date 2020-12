Bologna, Mihajlovic: “Lukaku si può fermare sul ring, in campo è dura. Domani…”

Domanda: il Sinisa giocatore come avrebbe fermato Lukaku? Risposta: “Non riuscirei a fermarlo perché è più veloce, forte e grosso di me. Magari in un ring ci riuscirei, ma in una partita di calcio dove non sono ammessi i colpi proibiti non potrei fare nulla”. Ecco Sinisa Mihajlovic alla vigilia di Inter-Bologna. Difesa a tre o solito 4-2-3-1? Sinisa apre ufficialmente la caccia alla talpa. “Ho provato quel modulo, è vero, soltanto per capire chi è che c… parla coi giornalisti. L’ho fatto apposta e sto indagando e se trovo quello che parla coi giornalisti lo attacco io al muro, lo faccio finire di giocare. Io non cambio assetto per niente. Non c’era nessuno ma siccome sui giornali esce tutto, la formazione, allora… Sulle altre formazioni non si capisce mai chi gioca, la nostra sempre. Quando lo trovo sono c… amari”.

Poi su Musa Barrow. “Per me è come un figlio, se è qui è perché l’ho voluto io e grazie alla società che me lo ha preso: mi arrabbio perché quel che gli manca a volte è la cattiveria e perché vale; la fasciatura alla mano lo condiziona ma deve essere più cattivo e più tosto. Quando vedo giocatori mosci mi stanno sulle palle, non li sopporto: quando è così, se continua così, va fuori, perché fa la differenza per gli altri.. Deve essere più tosto e ca…uto”.