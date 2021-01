Bologna, Mihajlovic: “Se avessimo avuto noi Ibrahimovic oggi avremmo vinto 3-0. Meritavamo di più”

Sinisa Mihajlovic analizza ai microfoni di Sky Sport il ko subito dal Bologna contro il Milan: “Il problema è sempre il solito, giochiamo ma non riusciamo a concretizzare. Oggi abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare gol, se avessimo avuto noi Ibrahimovic sarebbe finita 3-0 per noi. Meritavamo di ottenere sicuramente un risultato differente da quello ottenuto. Loro sono più forti di noi ma hanno giocato palla lunga su Ibrahimovic, noi abbiamo manovrato di più e siamo riusciti a creare diversi pericoli. Mercato? Non mi aspetto niente”.