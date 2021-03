Boniek attacca: “In Italia i club si sentono sollevati quando vengono eliminati dalle coppe europee”

Il numero uno della Federcalcio polacca Zibi Boniek ha affrontato tra le righe de Il corriere dello sport il tema relativo alla Champions League, andando a toccare un particolare tasto, ovvero il sollievo nell’essere eliminati da parte dei club italiani: “All’estero nessuno prova soddisfazione quando viene eliminato dalla coppa, in Italia il paradosso è che si lotta tutto l’anno per entrare in Europa e poi quando si viene eliminati c’è chi si sente sollevato per potersi concentrare unicamente sulla Serie A. Oggi la squadra italiana che ha una visione più europea è l’Atalanta e i risultati infatti si vedono. In Italia le tensioni e una tattica spesso esasperata deprimono il lato piacevole e divertente del calcio, ai giocatori si va ad annullare il piacere del gioco”. Dura accusa quindi da parte di Boniek ad alcune italiane, sono parole che faranno sicuramente rumore.