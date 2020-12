Boniek: “Giocare Juventus-Napoli è un beneficio per il calcio italiano. Il protocollo…”

Nel corso di un’intervista concessa a CalcioNapoli24, Zibi Boniek ha affrontato il tema legato a Juventus-Napoli, che verrà rigiocata in seguito alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI: “Il protocollo che viene adottato in Polonia è differente da quello italiano – rivela Boniek – , ma non dovrebbe esistere una vittoria a tavolino quando c’è la possibilità di rigiocare una partita. Se Juve-Napoli si gioca è un beneficio per tutto il calcio italiano. Non trovo giusto danneggiare una squadra che ha un elevato numero di calciatori contagiati”.