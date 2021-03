Borussia Dortmund, rabbia più nera che gialla e Haaland senza Champions andrà via

Ha consegnato la sua maglia al 90′ all’avversario del Colonia ed è scappato negli spogliatoi con il volto teso e lo sguardo perso nel vuoto. Così ieri l’attaccante del Borussia Dortmund Haaland amareggiato per il 2-2 sul terreno delle caprette che allontana i gialloneri dalla zona Champions. Il Borussia infatti si trova al quinto posto in classifica, a quattro punti dal quarto posto occupato dall’Eintracht. Adesso in Germania sono sicuri che l’attaccante senza Champions andrà via. L’idea iniziale del giocatore, d’intesa con il suo procuratore Mino Raiola, era di restare in Germania fino al 2022. Come riporta la stampa spagnola però la pandemia e l’esplosione di Haaland a Dortmund potrebbero cambiare la situazione. Il Borussia potrebbe cedere il proprio gioiello già quest’estate per una cifra record, superiore alla clausola rescissoria di 85 milioni valida però per l’estate del 2022. A maggior ragione qualora il club tedesco non dovesse centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.