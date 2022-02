Borussia Dortmund, Reus: “Voglio chiudere la carriera qui. Haaland? Deve restare”

Le parole del capitano del Dortmund

FUTURO - "Mi sento molto bene in questo momento e mi diverto davvero a guidare questa squadra. È risaputo che qui mi sento molto a mio agio e che questo club è molto importante per me. Non abbiamo ancora avuto colloqui per il rinnovo. Ma come dicevo ho già prolungato due volte il mio contratto, soprattutto quando le cose non andavano particolarmente bene dal punto di vista sportivo. Allora perché non dovrei farlo ora? Vorrei finire la mia carriera qui, è il mio club, Dortmund è la mia città natale".