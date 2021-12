Borussia Dortmund, ritirati 67mila biglietti per Klassiker contro Bayern per emegenza Covid

Il big match di Bundesliga senza lo spettacolo dei tifosi

Il mondo dello sport ed in particolare del pallone torna a tremare a causa della situazione legata alla pandemia di Covid-19. In modo particolare in Germania dove l'impennata dei contagi sta facendo pensare ad una nuova chiusura degli stadi. In tal senso, per ora, la scelta è stata affidata alle singole Lander ma non tutte ancora si sono espresse.