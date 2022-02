Brasile, l’annuncio di Tite: “Dopo il Mondiale in Qatar lascerò la nazionale”

L'annuncio del commissario tecnico della Seleçao

Adenor Leonardo Bacchi, detto "Tite", ct della nazionale brasiliana dal 2016, ha annunciato in un'intervista al canale televisivo di Globo Esporte che lascerà la Seleçao al termine del Mondiale in Qatar del 2022. "Penso che sia qualcosa che avverrà con la massima naturalezza, ora non parliamone", queste le parole dell'allenatore.