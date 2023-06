Brescia, le ultime di calciomercato

In casa Brescia è tempo di rivoluzione, ma a dover rimanere un punto fermo per i lombardi sarebbe il capitano Dimitri Bisoli. Infatti il patron Massimo Cellino, secondo quanto riportato da bresciaoggi.it, ritiene che il centrocampista italiano sia un elemento imprescindibile all’interno del rettangolo verde e il perfetto uomo-spogliatoio per la risalita. Sebbene siano in molti a volerlo tra le proprie fila, tra cui il Palermo, il suo attaccamento alla maglia e l’efficacia della sua leadership spingono la dirigenza biancazzurra a volerlo trattenere in squadra.