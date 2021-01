Brescia, striscione dei tifosi contro Balotelli: “Uomo senza dignità, non vali niente”. E lui…

Amara accoglienza per Mario Balotelli allo stadio Rigamonti, impianto del Brescia, squadra nella quale l’ex del Manchester City ha giocato per gran parte della scorsa stagione. L’attaccante attualmente al Monza ma out per infortunio ha comunque deciso di essere in tribuna per stare vicino ai suoi compagni di squadra nella trasferta. Al momento del suo arrivo Balotelli si è ritrovato davanti un maxi striscione della curva del Brescia che lo ha definito un “uomo senza dignità”. Come se non bastasse, l’ex centravanti del Brescia si è visto chiudere in faccia i cancelli del Rigamonti: gli addetti alla sicurezza avevano ricevuto l’ordine preciso di non far parcheggiare Balotelli all’interno dello stadio. L’attaccante ha così deciso di posteggiare la sua 5OO sul marciapiede frontale al Rigamonti, per poi salire in tribuna con l’ad Galliani. Questo il contenuto originale dello striscione: “Balotelli, sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi vali zero uomo senza dignità. Enculet”