Brighton, Mitoma premiato con una Porsche: il motivo

Come raccontato dall'Inghilterra, il Brighton ha trovato l'intesa con la casa automobilistica inglese per premiare il calciatore del mese dei biancazzurri

Iniziativa curiosa per il Brighton di Roberto De Zerbi, squadra che continua a stupire in Premier League. Infatti, come annunciato dal club tramite i propri canali ufficiali, il calciatore Kaoru Mitoma è stato premiato come "giocatore del mese". In regalo per lui una Porsche da oltre 100mila euro che, inevitabilmente, ha creato grande stupore tra i tifosi.