Bruno Fernandes e il rigore ‘lasciato’ a Cristiano Ronaldo: “Mi fido di lui come di me stesso”

Grande feeling tra compagni in casa Red Devils

Proprio Bruno Fernandes ha commentato la scelta di 'lasciare" il rigore al compagno ex Juventus: "Non ci siamo parlati a dire il vero. Ma credo fosse ora che Cristiano prendesse un rigore. Mi fido di lui come di me stesso e io avevo sbagliato l'ultimo. Non importa chi calcia", ha spiegato il fantasista alla BBC. E ancora, ma questa volta ai microfoni di Amazon Prime: "Credo sia incredibile Cristiano. Sappiamo tutti che sta migliorando partita dopo partita, anno dopo anno. Vuole continuare ad essere il migliore ed è quello che ha fatto. Sa come automotivarsi". Un pensiero anche sull'arrivo di Rangnick: "Sarà un nuovo inizio. Tutti non vedono l'ora di iniziare a lavorare col nuovo allenatore".