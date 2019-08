Bruno Fernandes rivela: “Avevo detto sì al Tottenham, poi però…”

Due stagioni ad altissimo livello, quelle da cui è reduce Bruno Fernandes. Il portoghese, con la maglia dello Sporting Lisbona, ha saputo affermarsi come uno dei giocatori più interessanti sul panorama europeo, tanto da catturare su di sé l’attenzione di alcuni dei club più blasonati. E come confessato dallo stesso centrocampista ai microfoni di GQ Portugal, in estate è stato vicinissimo a cambiare maglia.

TOTTENHAM – “Il Tottenham aveva presentato molte offerte per me e dal mio punto di vista non c’era alcun tipo di problema: non ho mai avuto grandi pretese e il mio manager si è sempre occupato delle mie finanze. Giocare in Inghilterra era il mio obiettivo e c’erano le condizioni per chiudere, ma lo Sporting ha ritenuto che l’offerta degli Spurs non fosse abbastanza elevata. Io non posso fare altro che rispettare la decisione”