Bundesliga caos, sospesi match del Borussia Dortmund e del Bayern per striscioni offensivi

Bundesliga continua a far parlare di se in senso negativo e poco di calcio. Dopo il precedente della scorsa settimana, anche in questo week end sono proseguiti gli atteggiamenti ostili e l’esposizione di striscioni offensivi nei confronti del patron dell’Hoffenheim Dietmar Hopp da parte dei tifosi del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco. Gli arbitri che hanno diretto le due sfide, rispettivamente dei gialloneri in casa contro il Friburgo e dei campioni di Germania sul terreno dell’Hoffenheim hanno interrotto i match. I giocatori e i dirigenti del Bayern, sono andati sotto la curva per far desistere i propri sostenitori da questa protesta incivile. I tifosi del Bayern Monaco non hanno ritirato lo striscione nemmeno dopo l’intervento del tecnico Hans-Dieter Flick, del direttore sportivo Hasan Salihamidzic e del presidente Karl-Heinz Rummenigge. Il match interrotto al 75′ è ripreso 20 minuti dopo. A Dortmund l’interruzione è avvenuta durante la parte finale del primo tempo.