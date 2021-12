Buone notizie per Eriksen: torna ad allenarsi con l’Odense Boldklub

Il giocatore è finalmente tornato ad allenarsi su un campo da calcio

Christian Eriksen è finalmente tornato ad allenarsi nel rettangolo verde dopo lo spavento di questa estate a Euro 2020. Il danese, a seguito del suo problema cardiaco, ha trascorso questi mesi in Danimarca vicino alla famiglia. Come riferisce il quotidiano BT, il centrocampista si è allenato nella giornata di ieri nel centro sportivo dell' Odense Boldklub , club che milita nella prima divisione danese. Eriksen ha svolto un allenamento cardio e anche un esercizio in cui doveva tirare in porta. Il lavoro è stato fatto sul campo più lontano ed il più nascosto dalle telecamere.

Il direttore sportivo del club si è detto entusiasta del ritorno in campo del giocatore: "Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi", queste le parole rilasciate da Michael Hemmingsen. Il futuro del danese pare ancora incerto, vista la sua situazione che non gli permette di scendere in campo con l'Inter col defibrillatore sottocutaneo.