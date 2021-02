Burgos: “Al Barcellona succedono cose strane. Messi resterà, Suarez…”

Lo storico ex vice dell’Atletico Madrid Burgos è tornato a parlare a Infobae e ha analizzato la particolare stagione che sta vivendo il Barcellona, analizzando la programmazione poco precisa del club catalano: “Da un giorno all’altro hanno detto a Suarez che non contavano più su di lui, al Barcellona stanno succedendo cose particolari. I blaugrana è come se stessero costruendo un tavolo, ma senza un piede. E’ complicato programmare una stagione in questo modo. Leo Messi si sta comportando con nobiltà, come un professionista, non credo che lascerà i catalani. Le ambizioni del Barcellona? Combatteranno fino alla fine, ma stanno soffrendo – conclude Burgos – .