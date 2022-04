Byron Moreno torna a parlare: “Italia-Corea tra le mie migliori partite da arbitro”

Le parole dell'ex arbitro

"Quella gara è nella top 3 delle mie migliori prestazioni arbitrali in carriera. Mi darei un 8,5 pieno. Ho sempre tenuto lo stesso criterio sanzionatorio per una squadra e per l'altra. Totti inciampa e cade provando a simulare un fallo per il quale è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso giustamente. Ho rispettato le regole e le immagini parlano chiaro. Non mi hanno radiato, ho scelto io di ritirarmi. La Fifa ha aperto un’indagine dopo Italia-Corea, ma nel dicembre 2002 sono stato dichiarato innocente. Non ho commesso alcuna irregolarità in Italia-Corea".