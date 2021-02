Cagliari, Asamoah: “Città fantastica, sono pronto a combattere per questi colori”

Il Cagliari in serata ha annunciato l’arrivo di Kwadwo Asamoah, esterno sinistro con un passato nell’Udinese e nella Juventus. Il calciatore africano era finito nella lista degli svincolati dopo la fine del suo rapporto calcistico con l’Inter. Il ghanese infatti è stato logorato dagli infortuni nell’ultimo anno e mezzo e Cagliari può essere la piazza per rinascere. Ecco le prime parole di Asamoah dopo il suo approdo in Sardegna: “Ho avuto l’opportunità di conoscere in questi giorni Cagliari, città e persone fantastiche! Non vedo l’ora d’iniziare. Sono pronto a combattere per questi colori”.