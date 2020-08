Cagliari, Giulini liquida Zenga: “Ripartiremo con un nuovo allenatore”

L’ultima di Zenga al Cagliari si chiude con una sconfitta nella sua Milano contro i rossoneri di Pioli. Per l’ex portiere interista 13 punti in 13 partite sulla panchina della squadra sarda e il presidente Tommaso Giulini, gli dà il benservito: “Con Maran abbiamo fatto un grandissimo girone d’andata e con Zenga abbia conquistato i punti per salvarci. Abbiamo ragionato se ripartire da uno di loro due, ma abbiamo deciso di ripartire con un nuovo progetto. Di Francesco? Potrebbe essere la nostra prima scelta”.