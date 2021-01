Cagliari, Joao Pedro: “Oggi potevamo vincere. Io e Nainggolan leader? Vogliamo trascinare la squadra”

L’attaccante e leader del Cagliari Joao Pedro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo: “Pareggiare così fa male ma la squadra ha giocato come doveva fare. “E’ difficile dire adesso cosa si poteva fare di meglio, in un momento così delicato è bene concentrarci sulle cose positive che comunque non mancano. Abbiamo dimostrato qualcosa in più come ci ha chiesto di fare la società. Ci è sempre rimasta vicino. C’è grande unione di intenti. Io e Nainggolan leader? Abbiamo l’onere di farlo, noi due e i più esperti dobbiamo trascinare la squadra e dare l’esempio”