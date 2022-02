Cagliari, Mazzarri: “Ora la squadra ha la mia mentalità. Dalbert può fare la mezzala”

Le parole del tecnico dei sardi

Il Cagliari ha ottenuto tre punti pesantissimi in chiave salvezza. I rossoblù son riusciti a espugnare Bergamo, contro un' Atalanta in difficoltà. L'allenatore dei sardi Walter Mazzarri ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico:

"Abbiamo fatto tanti sacrifici e oggi siamo stati ripagati. Sono 20 anni che alleno, di solito i giocatori mi hanno sempre seguito. E oggi si è visto. Ora i ragazzi è come se fossero un po' telecomandati. Adesso la squadra incarna lo spirito dell'allenatore. Poi le partite a volte vanno bene, altre meno. Per me i giocatori devono fare i giocatori, ci deve essere il rispetto dei ruoli. I giocatori, che sono dei previlegiati, devono allenarsi sempre al meglio. Oggi se non sei un atleta, se non ti alleni a mille, fai fatica. Dalbert? All'Inter ha giocato solo da esterno. È agile e tecnico, può fare la mezzala e in quel ruolo può esplodere. Pereiro? Sono molto felice, gli ho dato fiducia e lui l’ha ripagata al meglio".