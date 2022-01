Cagliari, Pavoletti: “Sempre bello segnare alla Samp. Questo stadio mi piace tanto”

Le parole dell'attaccante rossoblù

Leonardo Pavoletti ha messo a segno il suo quarto gol in campionato nella vittoria del Cagliari contro la Sampdoria . Ai microfoni di Dazn, l'ex attaccante del Genoa ha confessato tutta la sua soddisfazione nel segnare contro i blucerchiati visto il suo passato in rossoblù. Il giocatore ha poi espresso tutta la sua ammirazione per lo Stadio Marassi:

"Non è cambiato niente, è tanto che lavoriamo bene e ci impegniamo tanto, i risultati non sono venuti per sfortuna ed errori nostri. Oggi siamo stati bravi, rimasti sul pezzo per soffrire tutti insieme. Nel secondo tempo poi abbiamo giocato meglio e ci siamo meritati la vittoria. Samp vittima preferita? Sarà per il mio passato al Genoa e perché questo stadio mi piace un sacco. L’importante però è vincere. Vorrei fare meglio dell’anno scorso, sto giocando di più e segnando di più. Il gol di testa arriverà, conta fare quello per vincere però".