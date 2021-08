Cagliari, Semplici: “Vogliamo presentarci subito bene in Coppa”

L'analisi del tecnico isolano dopo il 3-0 all'Olbia

Un buon test contro l'Olbia per il “Trofeo Sardegna” che ha soddisfatto il mister rossoblù Leonardo Semplici. “Mi interessava vedere gli elementi sin qui meno utilizzati, per dar loro minutaggio, oltre ad alcuni giovani. Sono partite che ci permettono di crescere, ottimizzare il lavoro negli allenamenti. Abbiamo creato tanto, è stato bravo il loro portiere, ma non guardo tanto al risultato: mi preme soprattutto migliorare, trasferire un certo tipo di mentalità che vuole la squadra sempre propositiva”.