Cagliari, Sottil: “Primo gol in Serie A un’emozione indescrivibile”

Il calciatore del Cagliari Riccardo Sottil si conferma grande protagonista della manovra rossoblù, e il lunch match contro il Crotone lo consacra con l’enorme soddisfazione del primo gol in Serie A. “Anche oggi non siamo partiti benissimo, dobbiamo rimanere sempre concentrati, a noi va il merito di aver reagito subito prendendo in mano la gara come già una settimana fa”.

VITTORIA PREGIATA

“Il nostro obiettivo era portare a casa i tre punti, continuare sulla scia della vittoria di Torino e proseguire nel nostro miglioramento. Questo successo ci dà grande fiducia e morale, deve essere una spinta per continuare a lavorare sul sentiero intrapreso”.

PRIMO GOL IN SERIE A

“Un’emozione indescrivibile, sono molto felice perché è un altro traguardo personale che soprattutto è servito per portare punti alla squadra”.

GRAZIE, MISTER

“Mi sta dando tanta fiducia, lui è un grande insegnante di calcio e un maestro della fase offensiva. Gli esterni si possono esaltare con i suoi dettami, mi sta insegnando tanti movimenti che prima non avevo nel mio bagaglio, chi gioca sulle fasce può trovare occasioni da rete e gol. Ho, come i miei compagni, tanti margini di miglioramento e dobbiamo esplorarli tutti insieme”.

GUAI A RILASSARSI

“Dobbiamo ragionare partita dopo partita, a cominciare dalla sfida di mercoledì in Coppa Italia contro la Cremonese (ore 14.30 alla Sardegna Arena). Non dobbiamo guardare troppo in là, bisogna pensare a concentrarci ogni giorno su quelli che sono gli aspetti da migliorare seguendo questa strada”.