Cagliari, Di Francesco: “Momento complicato ma dobbiamo invertire il trend. Voglio ripagare la fiducia del club”

L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco parla a Sky dopo il ko contro il Genoa: “Il presidente ha fatto delle valutazioni per arrivare al mio rinnovo, mi dispiace non averlo potuto ringraziare con i 3 punti. In questo momento non ci gira niente bene e dobbiamo essere bravi a cambiare il trend. Dobbiamo ancora crescere, in questo momento il 4-3-2-1 credo che sia il sistema migliore in questo momento, è importante avere le coperture con 3 centrocampisti. Oggi ci pesa il fatto di non fare risultato, non siamo lucidi. Sono aspetti psicologici dovuti al momento complicato. Il rinnovo è stato motivo d’orgoglio, nella vita si viene apprezzati per quello che si porta, io voglio ripagare la fiducia”.