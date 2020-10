Cagliari, Di Francesco: “Sono arrabbiato, dobbiamo cambiare modo di difendere. Serve equilibrio”

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la prova della sua squadra dopo il k.o. contro il Bologna: “Siamo troppo superficiali quando difendiamo, questo sta diventando una costante in questo campionato, mentre in attacco abbiamo mostrato delle trame importanti. Dobbiamo migliorare assolutamente la fase difensiva, serve equilibrio. In certi momenti della partita dobbiamo difendere bassi ma abbiamo dato spazio e i rossoblu’ sono andati al tiro troppo facilmente. Non sono contento, per vincere bisogna difendere in maniera differente. In certi momenti della partita sbagliamo diverse cose. Possiamo mettere anche 10 attaccanti non è un problema, però servono equilibri, non possiamo andare avanti con questo trend. Dobbiamo imparare a vincere le partite non sempre facendo quattro o cinque reti. Nel finale ho cercato di mettere due attaccanti di struttura per sfruttare i cross ma è andata male”.