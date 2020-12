Cagliari, Di Francesco: “Torno a Roma tranquillo. Vogliamo recuperare i punti persi”

L’allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco presenta la partita di campionato che vedrà il suo ritorno a Roma da avversario: “È la prima volta che torno all’Olimpico dopo l’esperienza sulla panchina giallorossa, ma sono tranquillo. Vogliamo fare una grande partita perchè dobbiamo riprendere i punti persi per strada, la Roma ha un livello qualitativo più alto del nostro e per questo dovremo essere perfetti. L’abbondanza in attacco? Sono contento di avere a disposizione Simeone e Pavoletti, Leonardo si sta riprendendo ora dopo aver avuto il Covid. Non è un problema questa concorrenza, verranno alternati”.