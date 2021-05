Cagni: “Tecnici imparate da Conte che guarda alla concretezza più che alla bellezza”

Il punto di vista dell'ex allenatore

"“Lo Spezia è una sorpresa di questo campionato, come il Benevento, nonostante sia terzultimo. Conosco bene Italiano, quando lo avevo a Verona era già un allenatore in campo. Ha cambiato 7-8 giocatori dall’anno scorso ed è riuscito comunque in breve tempo a farli giocare bene e ad essere una bella squadra. Sono fuori zona retrocessione grazie a buoni calciatori e alla sua mano, ma devono comunque stare attenti in queste ultime quattro giornate - queste le parole di Gigi Cagni, ex allenatore, fra le tante, di Sampdoria, Parma, Empoli, Spezia, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Io esempio di Italiano? Penso abbia preso il meglio da tutti gli allenatori che ha avuto. Ha fatto come me, da calciatore, giocando nel 4-3-3, scelsi di riproporlo anche nella mia carriera di allenatore: con questo modulo si è più compatti in difesa e si spinge di più in attacco".

"Se Vincenzo (Italiano, ndr) è da Napoli? L’esperienza conta tantissimo, bisogna fare un passo alla volta, perché con dei passi doppi la caduta potrebbe essere più pesante, come nel caso di Pirlo alla Juventus. Perché Gattuso è passato dal 4-3-3 già collaudato al 4-2-3-1? Ha scelto in base alle esigenze e alle qualità dei calciatori. Mi stupisco come possa essere in discussione dopo quello che ha fatto in un anno e mezzo, forse nessuno ricorda la situazione del Napoli prima del suo arrivo. Rino ha fatto un lavoro eccezionale, non è un ambiente facile, i tifosi sono molto appassionati e la pressione è alta. Forse l’unico errore è stato la sua comunicazione, dovrebbe avere più diplomazia. Il Napoli ha i mediani per il 4-2-3-1? Li ha, certo. Il problema che riscontro, non solo nella squadra azzurra, ma anche in altre, è il voler essere troppo belli. Dovrebbero imparare un po’ tutti da Antonio Conte, bisogna guardare più alla concretezza che alla bellezza. Il Napoli ha segnato più di 70 gol in campionato, significa che la squadra sotto porta è concreta, ma non dovrebbe prendere i gol che ha subito. Cosa avrei detto ad Hysaj sul gol del Cagliari? Avrei parlato con chi ha responsabilità, Koulibaly. Lui è il più forte difensore del mondo, dovrebbe rendere di più, e per questo ha più responsabilità di altri. Gli allenatori dovrebbero dialogare di più con i calciatori, perché, soprattutto quelli più giovani, danno per scontato che sappiano determinate cose, ma non è così. Bisognerebbe tornare a lavorare sui fondamentali in tutti i ruoli”.